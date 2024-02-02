Овчинникова Семилетова Ираида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Семилетова Ираида Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1970

Сын: Овчинников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Овчинников Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1973

Дочь: Плискина Паксюткина Овчинникова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Овчинников Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Петр Иванович

Смерть
1978
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