Овчинникова Семилетова Ираида Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1970
Сын: Овчинников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Овчинников Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1973
Дочь: Плискина Паксюткина Овчинникова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Овчинников Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978