Диянов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диянов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Диянов Василий

Мать: Диянова (Аверина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диянова (Стрюкова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диянова (Стрюкова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диянова (Стрюкова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диянова (Стрюкова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диянова (Стрюкова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диянова (Стрюкова) Екатерина

Смерть
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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