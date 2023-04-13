Arumäe (Veski) Hilda
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1907
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Arumäe Tiidu
Смерть
1992