Arumäe (Veski) Hilda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Arumäe (Veski) Hilda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1907

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Arumäe Tiidu

Смерть
1992
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