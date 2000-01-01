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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1876 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1884

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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