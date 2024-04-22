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Иванов Александр Иванович

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Место рождения

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

18.02.1910 ст.

Дата смерти

18.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1910 ст.

Отец: Иванов Иван Алексеевич

Мать: Иванова Васса Максимовна

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.63-64 (Рождение №-13м)
Крещение
21.02.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Василий Савельевич - крестьянин из д.Баракино Крёстная мать: Павла Абрамовна - крестьянская девица из д.Похвалы
Смерть
18.12.1910 ст.
Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 10 мес.
Похороны
19.12.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.130-131 (Умершие №-49м)
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