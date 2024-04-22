Иванов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения18.02.1910 ст.
Дата смерти18.12.1910 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1910 ст.
Отец: Иванов Иван Алексеевич
Мать: Иванова Васса Максимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.63-64 (Рождение №-13м)
Крещение
21.02.1910 ст.
Крёстный отец: Василий Савельевич - крестьянин из д.Баракино Крёстная мать: Павла Абрамовна - крестьянская девица из д.Похвалы
Смерть
18.12.1910 ст.
Младенец в 10 мес.
Похороны
19.12.1910 ст.
МК 56-13-45 стр.130-131 (Умершие №-49м)