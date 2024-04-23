Долгова Стефанида (Степанида) Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиОколо 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Долгова Евдинья Анисимовна
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Волосникова Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1920
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Долгов Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Долгов Георгий Анисимович
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1929
Сын: Долгов Гавриил Анисимович
Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1856