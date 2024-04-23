Долгова Стефанида (Степанида) Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Стефанида (Степанида) Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Около 1856

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Долгова Евдинья Анисимовна

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Волосникова Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Рождение ребёнка
10.10.1920

Сын: Долгов Филипп Анисимович

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Долгов Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Долгов Иосиф Анисимович

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Долгов Георгий Анисимович

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Рождение ребёнка
25.03.1929

Сын: Долгов Гавриил Анисимович

Отец ребёнка: Долгов Анисим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Анисим Федорович

Смерть
Около 1856
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

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