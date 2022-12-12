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Крахинская Пелагея Феодорова

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Место рождения

Коптево, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Коптево, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Крахинский Родион Михайлов

Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Крахинский Марк Михайлов

Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Крахинский Зот Михайлов

Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Крахинский Тарас Михайлович

Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Смерть
Неизвестно
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