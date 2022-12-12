Крахинская Пелагея Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Крахинский Родион Михайлов
Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Рождение ребёнка
До 1790
Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Крахинский Тарас Михайлович
Отец ребёнка: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно