Мильчук Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильчук Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мильчук Григорий

Мать: Старцева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Козлов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Игорь

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