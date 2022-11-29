Мильчук Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мильчук Григорий
Рождение ребёнка
07.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Козлов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Игорь