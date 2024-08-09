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(Фёдорова) Александра

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Тысяцкое

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Смирнов Федор Арсеньев

Супруг(-а): Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Смирнов Василий

Отец ребёнка: Смирнов Федор Арсеньев

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Смирнова) Зинаида

Отец ребёнка: Смирнов Федор Арсеньев

Смерть
Неизвестно

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