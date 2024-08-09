(Фёдорова) Александра
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Тысяцкое
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1902
Супруг(-а): Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
30.03.1904
Сын: Смирнов Василий
Отец ребёнка: Смирнов Федор Арсеньев
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Смирнова) Зинаида
Отец ребёнка: Смирнов Федор Арсеньев
Смерть
Неизвестно