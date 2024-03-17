Мелещенко Иван Анастасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелещенко Иван Анастасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелещенко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелещенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелещенко Павел Иванович

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелещенко Борис Иванович

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелещенко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелещенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелещенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелещенко Надежна Ивановна

Мать ребёнка: Одинец Улита

Рождение ребёнка
14.08.1952

Дочь: Мелещенко Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Одинец Улита

Смерть
Неизвестно

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