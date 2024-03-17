Мелещенко Иван Анастасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелещенко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелещенко Василий Иванович
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелещенко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелещенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелещенко Надежна Ивановна
Мать ребёнка: Одинец Улита
Рождение ребёнка
14.08.1952
Дочь: Мелещенко Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Одинец Улита
Смерть
Неизвестно