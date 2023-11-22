Манторов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манторов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1948

Дочь: Манторова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Нагаева Александра Капитоновна

Рождение ребёнка
21.02.1950

Дочь: Манторова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Нагаева Александра Капитоновна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Манторова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Нагаева Александра Капитоновна

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