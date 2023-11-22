Манторов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1948
Дочь: Манторова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Нагаева Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
21.02.1950
Дочь: Манторова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Нагаева Александра Капитоновна
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Манторова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Нагаева Александра Капитоновна