Мурашка (Леонтьева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашка (Леонтьева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1991

Отец: не указан

Мать: Леонтьева Елена

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