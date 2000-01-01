Лысов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1703 ст.
Дата смертиОколо 1748 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1703 ст.
Отец: Лысов Яков Кузьмич
Мать: - Татьяна Андреевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1748 ст.