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Лысов Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1703 ст.

Дата смерти

Около 1748 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1645 г.р.

Мать

1660 г.р.

Дети

Вычислено 1727 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1738 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.

Отец: Лысов Яков Кузьмич

Мать: - Татьяна Андреевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Сын: Лысов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Лысов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Лысов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1748 ст.
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