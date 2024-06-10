Пустынников Николай Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1915
Дата смерти?.01.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.01.1915
Запись о смерти Пустынников Николай Потапович Место происхождения: Дата смерти: -. Дата погребения: - Возраст: 4 месяцев Причина смерти: Отец Пустынников Потап , Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.12 — Метрич... Показать все
Рождение
09.05.1915
Отец: Пустынников Потап
Мать: не указана