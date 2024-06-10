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Пустынников Николай Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1915

Дата смерти

?.01.1915

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
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Смерть
?.01.1915
Запись о смерти Пустынников Николай Потапович Место происхождения: Дата смерти: -. Дата погребения: - Возраст: 4 месяцев Причина смерти: Отец Пустынников Потап , Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.12 — Метрич... Показать все
Рождение
09.05.1915

Отец: Пустынников Потап

Мать: не указана

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