Шейко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шейко Дмитрий (Давид) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шейко Нестер Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шейко Борис Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно