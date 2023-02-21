Шейко Нестер Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Шейко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шейко Евтух Нестеров
Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Вера Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1798