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Шейко Нестер Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шейко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шейко Киприян Нестеров

Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шейко Кипрей Нестеров

Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шейко Евтух Нестеров

Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шейко Афанасий Нестеров

Мать ребёнка: Шейко Вера Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Вера Степанова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1798
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