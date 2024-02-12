Минаев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаев Иван Васильевич
Мать: Минаева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1961
Дочь: Макухина Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Минаева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1970
Дочь: Киселева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Минаева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янченкова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Минаева Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно