Минаев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаев Иван Васильевич

Мать: Минаева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1961

Дочь: Макухина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Минаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1970

Дочь: Киселева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Минаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янченкова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Минаева Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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