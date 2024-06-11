Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
03.08.1859

Сын: Косолапов Максим Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
?.01.1861

Сын: Косолапов Гордей Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Косолапов Никифор Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.02.1869

Сын: Косолапов Павел Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
10.10.1873

Сын: Косолапов Иоанн/Иван Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
09.02.1877

Сын: Косолапов Алексей Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
22.12.1878

Сын: Косолапов Петр Давыдович

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
20.06.1880

Дочь: Косолапова Иулиания Давыдовна

Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович

Смерть
Неизвестно

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