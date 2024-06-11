Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1859
Сын: Косолапов Максим Давыдович
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Рождение ребёнка
?.01.1861
Сын: Косолапов Гордей Давыдович
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Косолапов Никифор Давыдович
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.02.1869
Сын: Косолапов Павел Давыдович
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Рождение ребёнка
10.10.1873
Сын: Косолапов Иоанн/Иван Давыдович
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Рождение ребёнка
09.02.1877
Сын: Косолапов Алексей Давыдович
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Рождение ребёнка
22.12.1878
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Рождение ребёнка
20.06.1880
Дочь: Косолапова Иулиания Давыдовна
Отец ребёнка: Косолапов Давыд Симонович/Самсонович
Смерть
Неизвестно