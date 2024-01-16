Ступак Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения25.11.1882
Дата смерти06.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1882
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Ступак Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Рождение ребёнка
09.12.1905
Сын: Ступак Степан Александрович
Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Ступак Иван Александрович
Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Ступак Павел Александрович
Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Ступак Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Рождение ребёнка
07.09.1915
Дочь: Ступак Анна Александровна
Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Смерть
06.12.1919