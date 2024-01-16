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Ступак Александр Александрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.11.1882

Дата смерти

06.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1882

Отец: Ступак Александр Петрович

Мать: Ступак (Кулик) Устина Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Ступак Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Ступак Степан Александрович

Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Ступак Иван Александрович

Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Ступак Павел Александрович

Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Ступак Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Ступак Анна Александровна

Мать ребёнка: Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
06.12.1919
Липовый Рог, Чернігівська область

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