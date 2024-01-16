Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Ступак Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Ступак Степан Александрович

Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Ступак Иван Александрович

Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Ступак Павел Александрович

Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Ступак Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Ступак Анна Александровна

Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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