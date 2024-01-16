Ступак (Охонько) Ефросиния Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Ступак Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1905
Сын: Ступак Степан Александрович
Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Ступак Иван Александрович
Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Ступак Павел Александрович
Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Ступак Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1915
Дочь: Ступак Анна Александровна
Отец ребёнка: Ступак Александр Александрович
Смерть
Неизвестно