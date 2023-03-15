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Багринцев Дмитрий Петрович
Багринцев Дмитрий Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.1984
Пол
Мужской
Отец
Багринцев Пётр Иванович
1950 г.р.
Мать
Багринцева (Кулинченко) Татьяна Петровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1984
Отец:
Багринцев Пётр Иванович
Мать:
Багринцева Татьяна Петровна
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