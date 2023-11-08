(Koczorowska) Urszula — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Koczorowska) Urszula

(Koczorowska) Urszula

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Koczorowski Adam

Мать: Koczorowska Zofia

Смерть
1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close