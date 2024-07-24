Петрович Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрович Трофим Иванович

Мать ребёнка: Петрович Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Петрович Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Петрович Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Петрович Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Прасковья Павловна

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