(Стафеева) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Макар Семенов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Стафеев Афанасий Макаров

Отец ребёнка: Стафеев Макар Семенов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Стафеева) Анисия Макарова

Отец ребёнка: Стафеев Макар Семенов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Стафеев Федот Макаров

Отец ребёнка: Стафеев Макар Семенов

Смерть
Неизвестно

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