(Стафеева) Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Стафеев Макар Семенов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Стафеева) Анисия Макарова
Отец ребёнка: Стафеев Макар Семенов
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Стафеев Макар Семенов
Смерть
Неизвестно