Калашникова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.12.1827
Сын: Калашников Петр Андреевич
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1829
Сын: Калашников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Рождение ребёнка
27.08.1831
Дочь: (Калашникова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1833
Дочь: (Калашникова) Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Калашникова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1837
Сын: Калашников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1839
Сын: Калашников Феофилакт Андреевич
Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович
Смерть
1844