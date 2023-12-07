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Калашникова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Андрей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.12.1827

Сын: Калашников Петр Андреевич

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1829

Сын: Калашников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
27.08.1831

Дочь: (Калашникова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
04.10.1833

Дочь: (Калашникова) Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Калашникова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1837

Сын: Калашников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1839

Сын: Калашников Феофилакт Андреевич

Отец ребёнка: Калашников Андрей Александрович

Смерть
1844

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