Калинина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 04.12.1914
Рождение ребёнка
04.12.1914
Сын: Калинин Николай Данилович
Отец ребёнка: Калинин Данила Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Калинин Николай Данилович
Отец ребёнка: Калинин Данила Петрович
Смерть
После 16.02.1920