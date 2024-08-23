Калинина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 04.12.1914

Муж: Калинин Данила Петрович

Рождение ребёнка
04.12.1914

Сын: Калинин Николай Данилович

Отец ребёнка: Калинин Данила Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Калинин Николай Данилович

Отец ребёнка: Калинин Данила Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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