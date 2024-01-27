Дубинка (Лоскутова) Мария Алексеевна
Место рожденияг.Орджоникидзе
Дата рождения04.03.1922
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922
г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Дубинка Петр Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинка Петр Андреевич
г.Днепропетровск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алания-п.Заводской ул.13я линия57
Смерть
2012