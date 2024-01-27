Дубинка (Лоскутова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинка (Лоскутова) Мария Алексеевна

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Место рождения

г.Орджоникидзе

Дата рождения

04.03.1922

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922

Отец: Лоскутов Loskutoff Алексей Иванович Ivan

Мать: Лоскутова (loskutoff) Мария Васильевна William

г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Дубинка Петр Андреевич

Рождение ребёнка
03.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинка Петр Андреевич

г.Днепропетровск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алания-п.Заводской ул.13я линия57
Смерть
2012
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