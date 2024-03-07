Есипова (Курьянова) Ирина Федотовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курьянов Федот Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Брак: запись о браке №23, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно