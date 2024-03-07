Есипова (Курьянова) Ирина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Курьянова) Ирина Федотовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Не указаны

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курьянов Федот Алексеевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1803

Муж: Есипов Каллистрат Ефимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №23, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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