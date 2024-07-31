Виноградов Константин Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996S-9QKP?i=917&cc=5000050&cat=1184239
Смерть
Неизвестно