Виноградов Константин Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Константин Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Вишняковская) Олимпиада Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996S-9QKP?i=917&cc=5000050&cat=1184239
Смерть
Неизвестно

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