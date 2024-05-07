Храбан Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.2013
Отец ребёнка: Храбан Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
08.12.2015
Отец ребёнка: Храбан Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.2022
Сын: Савелий Романович
Отец ребёнка: Роман