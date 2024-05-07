Храбан Наталья Александровна 04.05.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храбан Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985

Отец: Коновалов Александр Иванович

Мать: Коновалова (Филипенко) Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храбан Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
03.02.2013

Сын: Храбан Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Храбан Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
08.12.2015

Сын: Храбан Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: Храбан Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
03.05.2022

Сын: Савелий Романович

Отец ребёнка: Роман

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