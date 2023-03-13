Кляпинина Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кляпининъ Сергей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зешолскова (Кляпинина) Марья
Отец ребёнка: Кляпининъ Сергей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Кляпинина) Онисья
Отец ребёнка: Кляпининъ Сергей
Рождение ребёнка
14.04.1788
Сын: Кляпининъ Иванъ
Отец ребёнка: Кляпининъ Сергей