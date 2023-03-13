Кляпинина Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпинина Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кляпининъ Сергей

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зешолскова (Кляпинина) Марья

Отец ребёнка: Кляпининъ Сергей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Кляпинина) Онисья

Отец ребёнка: Кляпининъ Сергей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1788

Сын: Кляпининъ Иванъ

Отец ребёнка: Кляпининъ Сергей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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