Матикайнен Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1825

Сын: Матикайнен Иван Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1831

Сын: Матикайнен Адам Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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