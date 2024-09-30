Матикайнен Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1825
Сын: Матикайнен Иван Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1831
Сын: Матикайнен Адам Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно