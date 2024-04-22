Матвей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти30.10.1807
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Михаил Лукин
Мать: Матрона Михайлова
МК-1807 30.10.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина сын Матвей 2х лет и 4х месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1807
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.10.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина сын Матвей 2х лет и 4х месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васил... Показать все