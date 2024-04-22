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Матвей Михайлов

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

30.10.1807

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Михаил Лукин

Мать: Матрона Михайлова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.10.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина сын Матвей 2х лет и 4х месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.10.1807
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.10.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина сын Матвей 2х лет и 4х месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васил... Показать все
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