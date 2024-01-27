Зеленко Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
07.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984