Зеленко Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленко Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Зеленко Алексей Ефимович

Мать: Зеленко Ульяна Илларионовна

Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984
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