Лобанов Яким ( Аким) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Яким ( Аким)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1921

Дочь: Лобанова Пелагея Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Александр Акимович

Мать ребёнка: не указана

Воевал в Ржеве
Смерть
Неизвестно
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