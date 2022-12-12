Лобанов Яким ( Аким)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1921
Дочь: Лобанова Пелагея Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Александр Акимович
Мать ребёнка: не указана
Воевал в Ржеве
Смерть
Неизвестно