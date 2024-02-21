Зубко (Науменко) София Степановна
Место рождения
Дата рождения11.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1858
Отец: Зубко Степан Кондратьевич
Мать: Зубко Ирина Григорьевна
Бракосочетание
30.01.1883
Рождение ребёнка
04.04.1884
Дочь: Зубко Мария Каллиниковна
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
21.08.1885
Сын: Зубко Авраамий Каллиникович
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.06.1887
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.08.1888
Сын: Зубко Леонтий Каллиникович
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.06.1890
Дочь: Зубко Ефросиния Каллиниковна
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.08.1892
Дочь: Рябенко (Зубко) Евдокия Каллиниковна
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.05.1894
Сын: Зубко Дионисий Каллиникович
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
19.04.1896
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.08.1901
Дочь: Зубко Васса Каллиниковна
Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно