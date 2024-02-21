Зубко (Науменко) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубко (Науменко) София Степановна

Место рождения

Смоляж, Чернігівська область

Дата рождения

11.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1858

Отец: Зубко Степан Кондратьевич

Мать: Зубко Ирина Григорьевна

Смоляж, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Смоляж, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1884

Дочь: Зубко Мария Каллиниковна

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Зубко Авраамий Каллиникович

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1887

Сын: Зубко Иван Каллиникович

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1888

Сын: Зубко Леонтий Каллиникович

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1890

Дочь: Зубко Ефросиния Каллиниковна

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Дочь: Рябенко (Зубко) Евдокия Каллиниковна

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1894

Сын: Зубко Дионисий Каллиникович

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1896

Сын: Зубко Федор Каллиникович

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Дочь: Зубко Васса Каллиниковна

Отец ребёнка: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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