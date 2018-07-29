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Банникова Кристина Андреевна
Банникова Кристина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.2018
Пол
Женский
Отец
Банников Андрей Васильевич
1993 г.р.
Мать
Банникова (Ступакова) Елена Викторовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2018
Отец:
Банников Андрей Васильевич
Мать:
Банникова Елена Викторовна
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