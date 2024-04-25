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Хлызова Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлызов Григорий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Статных (Хлызова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Хлызов Григорий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мокина (Хлызова) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Хлызов Григорий

Рождение ребёнка
02.10.1911

Дочь: Подгорбунских (Хлызова) Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Хлызов Григорий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Полина (Хлызова) Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Хлызов Григорий

Раскулачивание
1930
Смерть
Неизвестно

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