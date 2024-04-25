Хлызова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлызов Григорий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Статных (Хлызова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Хлызов Григорий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мокина (Хлызова) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Хлызов Григорий
Рождение ребёнка
02.10.1911
Дочь: Подгорбунских (Хлызова) Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Хлызов Григорий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Полина (Хлызова) Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Хлызов Григорий
Раскулачивание
1930
Смерть
Неизвестно