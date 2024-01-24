Агафонов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.47

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.47

Отец: Агафонов Иван Васильевич

Мать: не указана

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