Садчикова Елена Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Садчикова Евдокия Дементьева
Отец ребёнка: Садчиков Дементий Иванов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Садчикова Гликерия Дементьева
Отец ребёнка: Садчиков Дементий Иванов
Смерть
Неизвестно