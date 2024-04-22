Кузнецов Константин Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Герасим Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кузнецов Федор Константинов
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кузнецов Николай Константинов
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Кузнецова) Авдотья Константинова
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева
Смерть
Неизвестно