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Кузнецов Константин Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Герасим Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кузнецов Федор Константинов

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кузнецов Николай Константинов

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Кузнецова) Авдотья Константинова

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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