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Наталья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1884

Сын: Бузин Александр Петров

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1886

Сын: Бузин Максим Петров

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Бузин Федор Петров

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Бузин Александр Петров

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1894

Сын: Бузин Гавриил Петров

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Бузин Георгий Петров

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1898

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1898

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1900

Дочь: Харитонова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бузин Петр Петрович

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1907

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1909

Сын: Бузин Павел Петрович

Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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