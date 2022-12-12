Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1884
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
31.07.1886
Сын: Бузин Максим Петров
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
19.09.1889
Сын: Бузин Федор Петров
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
18.08.1891
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
18.03.1894
Сын: Бузин Гавриил Петров
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
24.05.1896
Сын: Бузин Георгий Петров
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
28.03.1898
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
28.03.1898
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
25.11.1900
Дочь: Харитонова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бузин Петр Петрович
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
26.03.1907
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Рождение ребёнка
29.03.1909
Сын: Бузин Павел Петрович
Отец ребёнка: Бузин Петр Павлов
Смерть
После 1917