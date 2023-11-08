Чистяков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистякова (Ломакина) Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.04.1945
Сын: Чистяков Александр Александрович
Мать ребёнка: Чистякова (Ломакина) Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1948
Сын: Чистяков Петр Александрович
Мать ребёнка: Чистякова (Ломакина) Марина Дмитриевна
Смерть
1960