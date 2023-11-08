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Чистяков Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: (Чистякова) Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
27.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова (Ломакина) Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.04.1945

Сын: Чистяков Александр Александрович

Мать ребёнка: Чистякова (Ломакина) Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.07.1948

Сын: Чистяков Петр Александрович

Мать ребёнка: Чистякова (Ломакина) Марина Дмитриевна

Смерть
1960

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