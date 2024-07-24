Кононович Степан Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононович Степан Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононович Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононович иван Степанович

Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична

Рождение ребёнка
15.04.1949

Сын: Кононович Николай Степанович

Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична

Хворосно, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.07.1951

Сын: Кононович Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична

Хворосно, Пинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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