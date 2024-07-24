Кононович Степан Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононович Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононович иван Степанович
Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична
Рождение ребёнка
15.04.1949
Сын: Кононович Николай Степанович
Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична
Рождение ребёнка
10.07.1951
Сын: Кононович Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Кононович Зинаида Кузминична
Смерть
Неизвестно