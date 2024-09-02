Онисимова Ширяева (Щекотурова) Екатерина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнисимова Ширяева (Щекотурова) Екатерина Кириллова

Онисимова Ширяева (Щекотурова) Екатерина Кириллова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.10.1883 ст.

Дата смерти

01.04.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1883 ст.

Отец: Штукатуров Щекотуров Кирилл Васильев

Мать: Щекотурова Анна Клеоникова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин,собственник Кирилл Васильев и законная его жена Анна Клеоникова,оба православные запись в церкви села Поручиково
Крещение
06.10.1883 ст.
Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Поручикова таковой же крестьянин Игнатий Клеоников и крестьянская жена Татьяна Феофанова
Бракосочетание
23.10.1902 ст.

Муж: Ширяев Онисимов Семен (Симеон) Прокопьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.1903 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от туберкулёза

Мы используем куки для улучшения работы сайта.