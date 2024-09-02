Онисимова Ширяева (Щекотурова) Екатерина Кириллова
Место рождения
Дата рождения03.10.1883 ст.
Дата смерти01.04.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1883 ст.
Деревни Нератовки крестьянин,собственник Кирилл Васильев и законная его жена Анна Клеоникова,оба православные запись в церкви села Поручиково
Крещение
06.10.1883 ст.
Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Поручикова таковой же крестьянин Игнатий Клеоников и крестьянская жена Татьяна Феофанова
Бракосочетание
23.10.1902 ст.
Смерть
01.04.1903 ст.
от туберкулёза