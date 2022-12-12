Вшивцева (Ляшина) Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти13.07.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Успенский приход заим. Секулявского
Бракосочетание
31.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1861 ст.
Дочь: Бокова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Рождение ребёнка
18.08.1868 ст.
Дочь: Юхнева Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Рождение ребёнка
27.05.1871 ст.
Сын: Вшивцев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.
Сын: Вшивцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Рухлядева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Рождение ребёнка
08.04.1881 ст.
Дочь: Вшивцева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.07.1918 ст.
Похороны
15.07.1918 ст.