Вшивцева (Ляшина) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ляшина) Пелагея Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

13.07.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенский приход заим. Секулявского
Бракосочетание
31.01.1860 ст.

Муж: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
24.09.1861 ст.

Дочь: Бокова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
18.08.1868 ст.

Дочь: Юхнева Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
27.05.1871 ст.

Сын: Вшивцев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.

Сын: Вшивцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Рухлядева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Рождение ребёнка
08.04.1881 ст.

Дочь: Вшивцева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфилович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.07.1918 ст.
Похороны
15.07.1918 ст.
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