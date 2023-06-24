Степанюк Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанюк Павел Георгиевич

Степанюк Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанюк Нина Павловна

Мать ребёнка: Мулина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанюк Юрий Павлович

Мать ребёнка: Мулина Вера Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мулина Вера Георгиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.