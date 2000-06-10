Лосев Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения11.12.1941
Дата смерти10.06.2000
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1976
Дочь: Риникер Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Лосева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
24.11.1983
Сын: Лосев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лосева Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2000