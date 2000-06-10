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Лосев Сергей Семенович

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Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

11.12.1941

Дата смерти

10.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лосева Наталья Владимировна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.05.1976

Дочь: Риникер Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Лосева Ирина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1983

Сын: Лосев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Лосева Ирина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Ирина Владимировна

Смерть
10.06.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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