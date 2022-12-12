Лосева (Левашова) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1976
Дочь: Риникер Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Лосев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
24.11.1983
Сын: Лосев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лосев Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно