Лосева (Левашова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Левашова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1976

Дочь: Риникер Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Лосев Сергей Семенович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1983

Сын: Лосев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лосев Сергей Семенович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Сергей Семенович

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