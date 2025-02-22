Шмитов Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмитова Наталья
Рождение ребёнка
03.06.1903
Дочь: Каталова (Шмитова) Аксинья Андреевна
Мать ребёнка: Шмитова Агафья
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Андрианова (Шмитова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Шмитова Наталья
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Шмитова Наталья
Смерть
Неизвестно