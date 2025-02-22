Шмитов Андрей Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмитов Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмитова Наталья

Рождение ребёнка
03.06.1903

Дочь: Каталова (Шмитова) Аксинья Андреевна

Мать ребёнка: Шмитова Агафья

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Андрианова (Шмитова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Шмитова Наталья

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шмитов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шмитова Наталья

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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